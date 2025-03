Ukraińskie kontrataki w obwodzie donieckim

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku, co miało na celu zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu. W odpowiedzi Rosja ściągnęła do tego regionu żołnierzy z Korei Północnej. Szacuje się, że w obwodzie kurskim mogło być nawet 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy.