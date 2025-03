Frasyniuk skazany za znieważenie żołnierzy. Zapadł wyrok

Kontrowersyjne słowa Frasyniuka padły w sierpniu 2021 r. na antenie TVN24. Polityk odniósł się do działań żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej, używając określeń, które sąd uznał za poniżające i naruszające ich dobre imię. Frasyniuk stwierdził, że żołnierze zachowują się jak "wataha psów" i "śmieci", co według sądu naruszało ich godność.

Sędzia Piotr Górecki w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że Frasyniuk miał prawo do krytyki, jednak użyte przez niego słowa były przekroczeniem tego prawa. Sąd nie znalazł podstaw do skazania Frasyniuka za znieważenie funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale uznał, że naruszył on art. 216 par. 2 kodeksu karnego dotyczący naruszenia godności i dobrego imienia.

Frasyniuk złoży apelację

Po ogłoszeniu wyroku Frasyniuk zapowiedział złożenie apelacji. Wyraził zadowolenie z uzasadnienia sądu, które jego zdaniem potwierdzało prawo do ostrej krytyki w publicznych wystąpieniach. Frasyniuk podkreślił, że żaden z żołnierzy nie poczuł się osobiście obrażony jego słowami.

- To, co sąd w miły sposób mówił o mnie samym, w niczym nie przekłada się na to, co powiedział na końcu, czyli o orzeczeniu mojej winy - powiedział Frasyniuk dziennikarzom.

Proces Władysława Frasyniuka rozpoczął się w czerwcu 2022 r. i był niejawny. W sierpniu 2022 r. sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby, nakładając na opozycjonistę obowiązek zapłaty 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Jednak w listopadzie 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił to orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.