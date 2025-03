"Gorzej niż w Afganistanie". Czarny scenariusz dla Ukrainy

- Jeśli odłączymy Ukrainę, będzie gorzej niż w Afganistanie. Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał na to ochotę - kontynuował. - Ale dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni, dałbym Ukrainie to, czego potrzebuje pod względem wywiadu i broni - stwierdził Graham.