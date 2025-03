- W wyniku tej przerwy zginęły setki Ukraińców. To naprawdę daje przewagę przeciwnikowi - powiedział magazynowi jeden z ukraińskich oficerów. Według niego SZU są zmuszone walczyć bez niektórych podstawowych systemów uzbrojenia z powodu "odmowy Amerykanów" wypełnienia podjętych zobowiązań, co poważnie odbija się na morale ukraińskich żołnierzy.

Komentując swoją decyzję, Trump stwierdził, że "chce zatrzymać śmierć". Jednak po wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej Rosja rozpoczęła zmasowane ataki na Ukrainę. Mimo to Trump powiedział, że nadal wierzy w chęć prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny. Przyznał, że Rosja "desperacko bombarduje Ukrainę", wykorzystując sytuację, ale zaznaczył, że "Putin robi to, co każdy zrobiłby na jego miejscu", ponieważ rzekomo "chce, aby to się skończyło".