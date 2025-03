Trójporozumienie Francji, Wielkiej Brytanii i Polski kluczem do europejskiej obrony

Georg Haesler, autor artykułu w "Neue Zuercher Zeitung", zauważa, że choć Francja jest w stanie odstraszać Rosję, jej siły zbrojne są zbyt małe, by sprostać intensywnej wojnie. Francja posiada jedynie jeden lotniskowiec i dwie dywizje lądowe, co jest niewystarczające. Haesler podkreśla, że europejskie armie są obecnie zależne od wsparcia USA, co może stanowić problem, jeśli Ameryka wycofa się z NATO.