Problemy na plantacjach truskawek. Ceny mogą być jeszcze wyższe

Rafael Domínguez, kierownik Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Truskawek z Huelvy Freshuelva, informuje, że oczekiwano wzrostu produkcji truskawek w pierwszych dwóch tygodniach marca. Jednak z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak pochmurne dni i deszcze , zbiory są niższe o 10-15 proc. w porównaniu do zeszłego sezonu.

Jak wskazuje branżowy serwis sadyogrody.pl, dostawy truskawek w Huelvie nie zaspokajają wszystkich zamówień, co prowadzi do braków na rynkach we Francji i Niemczech. Popyt na te owoce jest tam obecnie najwyższy.