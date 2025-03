Obowiązek czipowania psów. Nowe regulacje i kary dla właścicieli

Nowe przepisy dla właścicieli zwierząt

Nowe regulacje obejmą wszystkie psy oraz część kotów. Oznakowanie i rejestracja w KROPiK będą obowiązkowe przy przeniesieniu własności zwierzęcia oraz przy przyjęciu do schroniska. Właściciele psów będą musieli je zaczipować do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Maria Januszczyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, podkreśla, że to rozwiązanie jest słuszne w kontekście ograniczania bezdomności zwierząt.