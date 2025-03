Nord Stream 2 to karta przetargowa Putina? Eksperci nie mają złudzeń

Eksperci wskazują, że w transakcyjnym podejściu Trumpa do Europy, każdy element jest przetargowy. - Koncepcja Trumpa, by oddać Putinowi to, o co poprosi, pozwoli, aby na prezydenta USA spłynął splendor twórcy pokoju na Wschodzie - przekonuje rozmówca "Faktu".