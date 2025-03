Trump porozumie się z Putinem ws. Nord Stream? Pomóc ma były szpieg

Matthias Warnig, były oficer Stasi i zaufany przyjaciel Władimira Putina, podejmuje działania mające na celu wznowienie funkcjonowania gazociągu Nord Stream 2. Jak informuje "Financial Times", w tym przedsięwzięciu wspierają go amerykańscy inwestorzy. Inicjatywa ta jest postrzegana przez niektórych przedstawicieli władz USA jako krok w kierunku odbudowy relacji z Rosją.

Trump wycofa 20 tys. żołnierzy z Europy? "Powrót do normalności"

Trump wycofa 20 tys. żołnierzy z Europy? "Powrót do normalności"

Według "FT", Matthias Warnig, który do 2023 r. kierował spółką Nord Stream 2 AG, planuje dotrzeć do zespołu Donalda Trumpa za pośrednictwem amerykańskich biznesmenów. Wysokiej rangi przedstawiciele Unii Europejskiej dowiedzieli się o tych planach i wyrazili swoje zaniepokojenie. Liderzy kilku krajów UE już podjęli rozmowy na ten temat.

Aby wznowić działanie Nord Stream 2, konieczne jest zniesienie amerykańskich sankcji na Rosję oraz uzyskanie zgody Rosji na przywrócenie sprzedaży gazu. Dodatkowo, Niemcy musiałyby wyrazić zgodę na przepływ surowca do Europy. "FT" informuje, że konsorcjum inwestorów opracowało już projekt umowy z Gazpromem, która może zostać podpisana po spełnieniu tych warunków.

Podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, Donald Trump krytykował Nord Stream 2. Obecnie jednak w jego zespole są osoby, które widzą w rurociągu potencjalny atut strategiczny, mogący być użyty w rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu na Ukrainie. "Financial Times" podkreśla, że wznowienie projektu wymagałoby wielu zgód i zniesienia sankcji, co czyni go skomplikowanym przedsięwzięciem.