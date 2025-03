Rosyjski towar dobija polską branżę. Dowody na polu rolnika spod Puław

Dzisiaj zakłady azotowe borykają się z ogromnymi kłopotami. Hasło polskiej prezydencji to "bezpieczeństwo", ale panie ministrze, jeśli tak dalej pójdzie, to właśnie bezpieczeństwo żywieniowe, w którego skład wchodzi oczywiście zapewnienie nawozów, będzie zagrożone i będziemy uzależnieni od ruskich nawozów. Polska w 2024 r. wydała 1,3 mld zł właśnie na te nawozy. Te pieniądze podaliśmy Ruskim na tacy na produkcję pocisków i amunicji, aby mogli zabijać ukraińskie dzieci. Czy macie na to pomysł?