RPA odpowiada na zarzuty Muska. W tle kontrakt dla Starlink

Elon Musk, znany miliarder i właściciel firmy Starlink, oskarżą władze RPA o rasizm. Skrytykował południowoafrykańskie przepisy, które wymagają, aby 30 proc. kapitału spółki należało do czarnoskórych obywateli RPA. " To prawo jest haniebne” - stwierdził Musk.

Jego komentarze wywołały reakcję Claysona Monyeli, zastępcy dyrektora generalnego departamentu dyplomacji publicznej RPA, który odpowiedział: " Panie, to nie jest prawda i pan o tym wie! To nie ma nic wspólnego z kolorem pańskiej skóry” .

Monyela podkreślił, że Starlink może działać w RPA, o ile przestrzega lokalnych przepisów. " To globalna zasada międzynarodowego handlu i inwestycji. Ponad 600 amerykańskich firm inwestuje i działa w RPA… wszystkie przestrzegają prawa i prosperują!” - tłumaczył Monyela.

Premier kanadyjskiej prowincji Ontario, Doug Ford, ogłosił zerwanie kontraktu ze Starlink. "Zrywamy kontrakt Ontario ze Starlink. To już koniec. To już koniec. Nie będziemy przyznawać kontraktów ludziom, którzy umożliwiają i zachęcają do ataków ekonomicznych na naszą prowincję i nasz kraj” - wyjaśnił Ford. Decyzja ta była odpowiedzią na nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa 25-proc. cła na import z Kanady.