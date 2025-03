100 dni urzędowania Von der Leyen. "Coś fundamentalnego uległo zmianie"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podsumowała pierwsze 100 dni swojej nowej kadencji, wskazując na nowe wyzwania stojące przed Europą. - To, co zmieniło się w ciągu tych 100 dni, to nowe poczucie pilności, ponieważ coś fundamentalnego uległo zmianie. Nasze europejskie wartości, demokracja, wolność, rządy prawa są zagrożone - powiedziała.