Nepalczycy domagają się powrotu monarchii. Demonstrowało 10 tysięcy osób

Policja zablokowała manifestantom wejście na lotnisko, ale nie doszło do aktów przemocy. Nepalczycy, rozczarowani sytuacją w kraju, skandowali: „Otwórzcie przed królem bramy pałacu. Wróć, władco i ocal kraj. Chcemy monarchii” .

Gyanendra wracał do Katmandu po podróży po zachodnim Nepalu. Mimo manifestacji, były władca nie odniósł się do wezwań o przywrócenie go na tron.