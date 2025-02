Rosyjski tankowiec z milionem baryłek ropy utknął. Indie mówią "stop"

Tankowiec Cordelia Moon przewoził rosyjską ropę do portu Vadinar w Indiach . Jednak Delhi nie wydało zgody na rozładunek z powodu sankcji nałożonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Statek od tygodnia stoi na kotwicy.

Według raportu agencji Bloomberg na pokładzie Cordelii Moon znajduje się milion baryłek ropy od rosyjskiego Surgutnieftiegazu, objętego sankcjami. Indie, będące drugim co do wielkości importerem rosyjskiej ropy, zdecydowały się nie przyjmować ładunków załadowanych po 10 stycznia 2025 r. - Dostawca ma obowiązek dostarczyć mi coś, co spełnia moje wymagania zgodności - powiedział Pankaj Jain, indyjski sekretarz ds. ropy naftowej.