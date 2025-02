Szczyt w Rijadzie. Chiny zadowolone ze spotkania USA‑Rosja

Jeszcze przed spotkaniem rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Guo Jiakun wyraził zadowolenie z planowanych rozmów delegacji USA i Rosji, które odbędzie się w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Spotkanie to ma na celu odbudowę relacji dwustronnych oraz przygotowanie do potencjalnych negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy.

- Cieszymy się ze wszelkich wysiłków na rzecz pokoju, w tym konsensusu osiągniętego przez Stany Zjednoczone i Rosję w sprawie rozmów pokojowych - oświadczył Guo odnosząc się do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski zaznaczył, że Ukraina nie uzna porozumień osiągniętych bez jej udziału.

Spotkanie w Rijadzie jest pierwszym od lutego 2022 r., kiedy to rozpoczęła się pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na czele delegacji stoją szefowie dyplomacji obu krajów: Marco Rubio z USA i Siergiej Ławrow z Rosji. Temat rozmów to odbudowa dwustronnych relacji oraz przygotowania do możliwych negocjacji pokojowych.