Skandaliczne słowa w Sejmie. "Kula w łeb!"

- Tak mówił: "nie wszystkie moje decyzje będą spełniały kryteria praworządności. Nieraz popełnimy czyny, które będą niezgodne z zapisami prawa. Musimy działać w kategoriach demokracji walczącej i nieraz podejmiemy działania, które nie będą zgodne z literą prawa". To nie mówi bandyta, przestępca, kryminalista. To mówi prezes Rady Ministrów - ocenił były minister sprawiedliwości.

- To jest plucie Polakom w twarz, to jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć, zobaczycie - krzyczał Ziobro.