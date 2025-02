Ominął rogatki i wbił się w pociąg. Niebezpieczny incydent

PKP PLK informuje, że w wyniku zdarzenia doszło do wstrzymania ruchu pociągów, co wiązało się z kosztami zastępczej komunikacji oraz uszkodzeniem taboru.

Pracownicy PKP PLK przypominają, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowych stanowi realne zagrożenie dla życia. "Przepisy są po to, by ich przestrzegać" - apelują przedstawiciele spółki. Każde takie zdarzenie to nie tylko stres i trauma dla zaangażowanych osób, ale także potencjalne konsekwencje prawne.