Pociągi TLK znikną z rozkładów. Podano datę

Jak informuje Gazeta.pl, PKP Intercity obecnie dysponuje 46 pociągami TLK (Twoich Linii Kolejowych), co stanowi spadek o osiem składów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Główną przyczyną tego zmniejszenia jest stopniowe wycofywanie najstarszych wagonów, co zbliża przewoźnika do całkowitego wygaszenia tej kategorii pociągów.