Pokoju nie ma na horyzoncie? Ostra ocena Kułeby

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla BBC stwierdził, że aktualnie rozmowy negocjacyjne trwają ws. "zawieszenia broni". - To faza poprzedzająca rozejm. A jeśli posłuchasz Trumpa i jego ludzi, to zobaczysz, że mówią o zawieszeniu broni - powiedział ukraiński polityk.

- Wydaje mi się, że gdyby zsumować wszystkie wypowiedzi prezydenta Zełenskiego z ostatnich 24 godzin (wywiad został nagrany 15 lutego – przyp.red.), to znalazłoby się tam wiele odpowiedzi "nie". Powiedział, że nie opuści NATO, że Ukraina nie odda terytorium, że sprzeciwił się wyborom – i Amerykanie mówili o tym wszystkim przez ostatni tydzień - swierdził Kułeba.

- Ale to wszystko jest grą. To wszystko jest na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Przeciwko nam, przeciwko Europejczykom, przeciwko Putinowi także przeprowadzany jest atak kawalerii, tylko w innej formie. Wszyscy musimy to powstrzymać - dodał.