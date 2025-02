Ekspert z USA o negocjacjach. "Zmusić Putina do pokoju"

Według Petera Dorana eksperta waszyngtońskiego think tanku Foundation for Defense of Democracies prezydentowi Trumpowi zależy na trwałym pokoju na Ukrainie. Ekspert w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej podkreśla jednak, że dla osiągnięcia pokoju niezbędna jest silna presja ekonomiczna na Rosję.

Spotkanie delegacji USA i Rosji w Rijadzie może rozpocząć proces zmierzający do uzyskania pokoju w Ukrainie. Peter Doran, ekspert z amerykańskiego think tanku Foundation for Defense of Democracies ocenia, jak mogą potoczyć się losy tych negocjacji .