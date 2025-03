Trzaskowski na czele. Mentzen dogania Nawrockiego

Jak wynika z sondażu Opinia24 na zlecenie TVN24, najwięcej Polaków zamierza zagłosować na Rafała Trzaskowskiego . Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma 36,3 proc. poparcia. W porównaniu z poprzednim badaniem to wzrost o 1,4 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazł się popierany przez PiS Karol Nawrocki , na którego głos chce oddać 20,4 proc. ankietowanych. To spadek w porównaniu z wcześniejszym sondażem o 3,7 pkt proc.

Pozostali walczący w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego odnotowali dużo niższe wyniki. Na marszałka Sejmu Szymona Hołownię chce głosować 4,6 proc. badanych, na wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalenę Biejat - 2,3 proc., na posła Razem Adriana Zandberga - 2,3 proc.), na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego - 2,2 proc., na europosła Grzegorza Brauna - 1,9 proc. a na posła Marka Jakubiaka - 0,8 proc.

Jeśli w drugiej turze zmierzyłby się Trzaskowski z Mentzenem, to wyniki byłyby nieco innej. Kandydat KO również by triumfował, ale jego przewaga byłaby mniejsza - 50,6 proc. do 42,1 proc.