Oburzające słowa polskiego księdza. "Patologia stała się normą"

Podczas konferencji z okazji 30-lecia encykliki "Evangelium Vitae", ks. prof. Paweł Bortkiewicz podkreślił, że Polacy oddalają się od nauk Jana Pawła II. - To, co było patologią, co było wstydliwe, co było karalne, dzisiaj staje się normą prawa - ogłosił polski duchowny.