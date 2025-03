Miliardy na Kościół. Lewica ujawni gigantyczne wydatki na Rydzyka i kler

Rząd nie spieszy się z likwidacją Funduszu Kościelnego, choć był to postulat nie tylko Lewicy, ale również jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na 100 dni rządów .

Koalicja zapisała też we wspólnej umowie koalicyjnej: "strony zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa , oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych".

Z tego powodu do tematu zmian finansowania związków wyznaniowych i wdrożenia zasady rozdziału Kościoła od państwa w poniedziałek wraca Lewica wraz z kandydatką na prezydentkę Magdaleną Biejat .

Szefowa klubu Lewicy jest przekonana, że świeckie państwo to temat, który interesuje wiele osób.

- To jedna z obietnic koalicji rządzącej, która czeka na swoją realizację. Wicepremier Kosiniak-Kamysz otrzymał misję od premiera Tuska dotyczącą zmian Funduszu Kościelnego. Na razie, niestety, nic się z tym nie dzieje, więc uznaliśmy, że to moment, w którym Lewica musi zareagować i przywrócić ten temat do publicznej dyskusji - mówi WP Żukowska.