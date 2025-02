Będzie zmiana Funduszu Kościelnego? "Jesteśmy otwarci"

Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie dialogu w obliczu obecnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski, Europy i świata. - W obliczu zagrożeń bezpieczeństwa państwa polskiego, zagrożeń bezpieczeństwa Europy i świata to współdziałanie jest konieczne - zaznaczył.

- Uważam to za bardzo dobry sposób pokazujący zaangażowanie i wkład, oddający też wielkość pod względem populacji wiernych - wyjaśnił wicepremier. Kosiniak-Kamysz wspomniał, że w wielu krajach europejskich takie rozwiązanie jest już stosowane, co może być inspiracją dla Polski.

Arcybiskup Wojciech Polak również wyraził gotowość do reformy Funduszu Kościelnego. - Jesteśmy otwarci na reformę Funduszu Kościelnego, ale nie na likwidację - zaznaczył prymas.

Jak powiedział, na Fundusz Kościelny składa się proste wyliczenie. - Przy całym systemie pracy dotyczącej oddania dóbr Kościołowi, przeszło 60 tysięcy hektarów tylko własności ziemskich, kościelnych jest w rękach państwa. I to nie leży odłogiem. To pracuje dzisiaj, to rodzi pieniądze - ocenił.