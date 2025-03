Donieśli mediom ws. Muska. Mogą zostać poddani wykrywaczowi kłamstw

W piątek "New York Times" podał, że Pentagon miał poinformować Elona Muska o tajnych planach wojennych USA z Chinami. W artykule podkreślono, że takie informacje mogłyby rozszerzyć jego rolę jako doradcy prezydenta Trumpa.

W piątek Donald Trump odrzucił doniesienia, jakoby Elon Musk miał być informowany o planach wojennych USA z Chinami. Musk, który kieruje grupą doradczą ds. efektywności rządu, odwiedził Pentagon, aby omówić innowacje. Zarówno Musk, jak i Trump zaprzeczyli, jakoby miało dojść do przekazania takich informacji.

"To czysta propaganda" – stwierdził Musk, wzywając do podjęcia działań prawnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za przecieki. Notatka z Pentagonu wskazuje, że jeśli śledztwo ujawni winnych, mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.