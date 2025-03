Drastyczne rozszerzenie roli Muska? "Jesteśmy dumni, że mamy go"

"Udzielenie Muskowi dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych kraju byłoby drastycznym rozszerzeniem jego już i tak rozległej roli jako doradcy prezydenta Trumpa i naczelnego orędownika wysiłków na rzecz cięcia wydatków i oczyszczenia rządu z ludzi oraz polityki której są przeciwni" - stwierdza "NYT".

Według "NYT", plany wojenne Pentagonu, znane jako plany operacyjne, są jednymi z najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych. Gdyby obcy kraj poznał te plany, mógłby wzmocnić swoją obronę, co zmniejszyłoby szanse na sukces USA.

Plan wojny z Chinami zawiera około 20 do 30 slajdów, które przedstawiają strategię USA w przypadku konfliktu. Obejmuje on m.in. ostrzeżenia o zagrożeniach ze strony Pekinu oraz cele, które miałyby być przedstawione prezydentowi Trumpowi do decyzji.