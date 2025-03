Starship: Nowa Era Podboju Kosmosu z SpaceX

SpaceX, firma należąca do Elona Muska, ogłosiła, że pierwszy lot rakiety Starship na Marsa odbędzie się w marcu 2026 roku. Na pokładzie znajdzie się humanoidalny robot Optimus, co ma być kluczowym elementem misji. Musk podkreślił, że jeśli lądowanie przebiegnie pomyślnie, ludzie mogą dotrzeć na Marsa już w 2029 roku, choć bardziej realistycznym terminem jest rok 2031.

Starship to imponująca konstrukcja o wysokości ponad 120 metrów, zaprojektowana do wynoszenia największych ładunków na orbitę. Oprócz misji marsjańskich, rakieta ma odegrać kluczową rolę w programie Artemis, który zakłada powrót ludzi na Księżyc i ustanowienie tam stałej obecności.

Do tej pory Starship odbył osiem próbnych lotów w kosmos. Ostatni z nich, na początku marca, zakończył się awarią, gdy statek utracił kontrolę i eksplodował w powietrzu. Mimo to, SpaceX nie ustaje w dążeniach do doskonalenia technologii.