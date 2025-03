Napór Rosjan w obwodzie kurskim w ostatnich dniach jest szczególnie intensywny. Determinacja Rosjan jest widoczna do tego stopnia, że na miejscu pojawił się sam Władimir Putin - przebrany w mundur. Choć Kijów oświadczył, że walki z Rosjanami w obwodzie kurskim jeszcze trwają, sytuacja z dnia na dzień wydaje się być dla Ukraińców gorsza.

Wojskowy jednocześnie skrytykował słowa Donalda Trumpa, który napisał o "okrążeniu i trudnej sytuacji" ukraińskich żołnierzy w przygranicznym obwodzie Rosji. - Armia ukraińska nie może dać się okrążyć, jak twierdzi Trump. Myślę, że Trump odleciał zupełnie, nie ma pojęcia, co się dzieje - stwierdził generał.

Rozmówca WP wyraził wątpliwość, by opuszczenie przez Ukraińców terytorium Rosji skłoniło Putina do negocjacji.

- Mówienie teraz o pokoju jest moim zdaniem dalece nieuzasadnione. Putin, mając w tej chwili przewagę, będzie tak długo odwlekał decyzje o wstrzymaniu działań, jak długo będzie mu się powodziło na froncie. Będzie tak długo odwlekał swoje decyzje, aż Trump zmusi prezydenta Ukrainy do daleko idących ustępstw - podkreślił gen. Skrzypczak

Tymczasem, według niego, Ukraińcy prowadzą w obwodzie kurskim "bardzo rozsądne działania". - Wyjście z okrążenia jest sztuką. Jeżeli Ukraińcy się wycofają z całego obwodu, to będzie to ich sukces, że nie dali się okrążyć i zniszczyć - podkreślił.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.