"Zapraszam do Polski!". Tusk zwrócił się do gwiazdy z Hollywood

Premier Donald Tusk postanowił rozwiać obawy aktora. Na portalu X zwrócił się bezpośrednio do Eisenberga, zapewniając, że szkolenia będą dobrowolne. - Drogi Jesse, naprawdę nie masz się czego obawiać. Szkolenia są dobrowolne. Także przyjeżdżaj do Polski. Tak cię tutaj wytrenujemy, że rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni - powiedział Tusk. Dzień wcześniej zapowiedział, że przekaże nowe informacje aktorowi.

Premier Tusk zapowiedział, że do 2027 roku Polska zwiększy możliwości w zakresie dobrowolnych szkoleń wojskowych. Celem jest umożliwienie każdemu zainteresowanemu udziału w takich szkoleniach. Zapowiedź ta wywołała dyskusje na temat potencjalnych szkoleń obowiązkowych, jednak obecnie planowane są jedynie dobrowolne.

Eisenberg, znany z ról w filmach takich jak "The Social Network" czy "Prawdziwy ból" (obraz ukazujący Polskę i jej historię), z humorem odniósł się do tej sytuacji w amerykańskim programie rozrywkowym, co spotkało się z pozytywną reakcją publiczności.