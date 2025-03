Weekendowa armia rezerwowa. Czego politycy nie powiedzieli o powszechnych szkoleniach?

Na posiedzeniu rządu we wtorek premier Tusk dodał, iż w 2027 r. Polska miałaby osiągnąć możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników w ciągu roku. Eksperci wojskowi wskazują, że poza deklaracjami politycy nadal nie podają organizacyjnych szczegółów nowych inicjatyw powszechnych szkoleń wojskowych.

Od kilku lat odbywają się jednodniowe zajęcia pt. "Trenuj z wojskiem" . MON zapowiada je jako otwarte szkolenia wojskowe dla każdego chętnego. Zajęcia obejmują: "posługiwanie się bronią, strzelanie na trenażerze, techniki przetrwania, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem". Co w takim razie jest nowością?

- Zapowiedź premiera rozumiem jako zbudowanie rezerw dla armii . Muszę podkreślić, że rezerwę tworzą osoby, która odbędą zasadniczą służbę wojskową np. w trybie miesięcznym, złożą przysięgę i uzyskają przydział do konkretnej jednostki na czas wojny . Następnie regularnie kontynuuje szkolenie specjalistyczne - komentuje w rozmowie z WP płk rez. Piotr Lewandowski , weteran misji w Iraku i Afganistanie, wykładowca w klasach mundurowych.

Rozmówca WP uważa, że z jednodniowych czy weekendowych szkoleń nie powstaną rezerwy dla wojska . W opinii eksperta potrzeba minimum 10 dni/100 godzin zajęć do nauki strzelania z kilku pozycji oraz we współpracy w parze i trójce. W trzy dni czy weekend szkoleni nie staną się również specjalistami z obsługi poszczególnych rodzajów broni.

- Polacy są całkowicie zdemilitaryzowanym społeczeństwem. Dlatego jestem zwolennikiem powszechnego szkolenia wojskowego. Jednak bez rzetelnej analizy te inicjatywy zmienią się w pikniki wojskowe o walorach propagandowych. Efektem byłoby kształtowanie postaw proobronnych. To też potrzebne, skoro u nas media alarmują, że w sklepie widziano żołnierza z karabinem - podkreśla rozmówca. Nawiązuje do burzy wokół doniesień z lutego 2022 o żołnierzu, który z karabinem wszedł do Biedronki na zakupy.