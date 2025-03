Deszcz, śnieg i silny wiatr nadchodzą. Zacznie się już dziś

W piątek na południowym wschodzie kraju utrzyma się całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 12 cm. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 do 11 st. C. W Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C.