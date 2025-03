Morawiecki straszy wojną. Ostre słowa w programie

- Jeżeli my chcielibyśmy, aby zapanował pokój, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że może to zależeć wyłącznie od Stanów Zjednoczonych - mówił były premier.

Były premier straszy, że "jeżeli obecny rząd dalej będzie tak skutecznie wypychał Stany Zjednoczone z Polski i z Europy, jeżeli będzie kłócił się z Waszyngtonem, jeżeli dalej premier Tusk będzie mówił tak, jak nie tak dawno temu mówił, że Donald Trump jest od 30 lat agentem rosyjskim, to zostaniemy sami, a jak zostaniemy sami, a nasi synowie, nasi bracia, nasi ojcowie będą musieli ginąć na linii Bugu i linii Sanu ".

- Mam do Donalda Trumpa 10 razy większe zaufanie niż do Olafa Scholza, prezydenta Macrona czy kilku innych przywódców Europy Zachodniej - mówił w programie.

Przypomnijmy, że Donald Tusk w 2023 roku mówił o "zależności Donalda Trumpa od rosyjskich służb". - Gdyby Trump wygrał ostatnie wybory (chodzi o te w 2020 roku - red.), USA nie byłyby dziś w NATO, co sam Trump zapowiadał. Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu - powiedział wówczas.