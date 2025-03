Wiceminister wezwany na dywanik w MAP. Traci kompetencje i ma złożyć wyjaśnienia

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski po tekście Wirtualnej Polski wezwał do wyjaśnień swojego zastępcę Zbigniewa Ziejewskiego. Wiceminister z PSL do jutra do końca dnia ma czas na odniesienie się do zarzutów i traci spośród swoich kompetencji wpływ na KOWR - ustaliła Wirtualna Polska.