Rzeczniczka rosyjskiego MSZ poinformowała, że co najmniej 1,7 tysiąca dzieci ucierpiało lub zmarło "w wyniku zbrodniczych działań reżimu kijowskiego od 2014 roku". Zauważyła, że ​​w roku 2024 dzieci padały ofiarą ataków artyleryjskich i rakietowych na infrastrukturę cywilną, a także ginęły wskutek wybuchów min i bomb kasetowych. Zacharowa dodała, że ​​ "przyczyną tragedii bywają także przedmioty wybuchowe zamaskowane jako zabawki".

- To są statystyki, które staną się kamieniem nagrobnym dla reżimu kijowskiego. Teraz pomyślcie o tym, wszyscy ci, którzy regularnie głosują w krajach Unii Europejskiej, w krajach NATO, aby pomóc reżimowi kijowskiemu, na co głosujecie? W kogo skierowane są lufy waszych karabinów i na co idą te dziesiątki, setki, miliony dolarów i euro - grzmiała Zacharowa.