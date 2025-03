Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- Słuchałam tego wszystkiego, spojrzałam na niego i uświadomiłam sobie, kogo mi przypomina. Atomowego Ole Zmruż-oczko . On też próbuje otworzyć parasol, tylko atomowy i nad Europą - powiedziała Zacharowa.

Jak podkreśla "Financial Times", deklaracja Macrona to odpowiedź na wezwanie przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zadał pytanie, czy Francja i Wielka Brytania byłyby skłonne do jakiejś formy "dzielenia się bronią jądrową", w sytuacji ewentualnego braku wsparcia w tym zakresie ze strony Stanów Zjednoczonych.