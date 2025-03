Ławrow skomentował słowa Macrona. "To jest zagrożenie"

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow odniósł się w czwartek do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Stwierdził, że to nie Moskwa jest zagrożeniem dla Europy, a "nuklearna retoryka Macrona stanowi zagrożenie dla Rosji". Nawiązał też do podnoszonej kwestii rozmieszczenia europejskich sił pokojowych w Ukrainie.