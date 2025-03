Szwedzkie Gripeny będą strzec polskiego nieba

W kwietniu i maju w Polsce ma stacjonować od sześciu do ośmiu samolotów Gripen wraz z pilotami i personelem serwisowym. Ich zadaniem będzie ochrona polskiej przestrzeni powietrznej w ramach nadzoru NATO. Minister Jonson zaznaczył, że celem tej misji jest "odstraszanie lub, w najgorszym przypadku, zapewnienie obrony, gdyby nastąpił zbrojny atak".

Rząd Szwecji planuje również wysłać od czerwca do sierpnia do ośmiu Gripenów, aby wspierać Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa i Szkolenia NATO dla Ukrainy (NSATU) oraz pomoc dla Ukrainy. Szefowa szwedzkiej dyplomacji Maria Malmer Stenergard zaprzeczyła, jakoby działania Szwecji były związane z możliwym mniejszym zaangażowaniem USA w bezpieczeństwo Europy. "Jest to zadanie rotacyjne wśród członków sojuszu" - podkreśliła.