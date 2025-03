Ukraina zgodzi się na żądania Słowacji. Bratysława z potwierdzeniem

Podczas dodatkowego posiedzenia dyplomatów krajów UE, Rada Europejska wezwała Komisję Europejską, Słowację i Ukrainę do "zintensyfikowania wysiłków" w celu wypracowania rozwiązań dotyczących tranzytu gazu, w tym jego wznowienia. To kluczowy krok, który może skłonić Słowację do wycofania groźby weta.