Niemieckie media o polskiej kampanii: Strach o gwarancje z USA

Portal sieci redakcyjnej RND zauważa ponadto, że premier Donald Tusk zwrócił się do europejskich przywódców z hasłem "Keep Calm and Carry On".

"Najprawdopodobniej miał na myśli także swoich rodaków. W końcu, po konflikcie między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Polska również obawia się możliwego końca uprzywilejowanych relacji z USA i ich gwarancji bezpieczeństwa" - czytamy w artykule.

Prezydent Andrzej Duda odczuł to jeszcze przed skandalem w Gabinecie Owalnym - zauważa RND przypominając, że Duda "przyspieszył wizytę w Waszyngtonie, aby być pierwszą europejską głową państwa przyjętą przez Trumpa. Duda od lat pielęgnuje szczególnie bliskie relacje z Trumpem. Tym razem prezydent USA po raz kolejny pochwalił Polaka jako 'wielkiego przyjaciela'. Jednak Trump kazał gościowi czekać 50 minut; spotkanie w cztery oczy trwało zaledwie dziesięć minut".

Politycy PiS muszą teraz wyjaśniać swoją lojalność wobec Trumpa, zwłaszcza że USA wstrząsają porządkiem bezpieczeństwa w Europie. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, podkreśla, że jego partia jest jedyną, która utrzymuje dobre stosunki z USA. Jednak obecnie mało prawdopodobne jest, aby Trump odwiedził Polskę przed wyborami.

Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich zauważa, że obecna kampania wyborcza utrudnia reorientację polskiej polityki bezpieczeństwa. Nawrocki zarzuca premierowi Tuskowi chęć odcięcia się od USA, co jest obiektywnie błędne. Tuskowi również zależy na relacjach z USA, ale oskarżenia w kampanii wyborczej wpływają na jego działania.