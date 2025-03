Kazik Staszewski nigdy nie został świadkiem Jehowy. Artysta ujawnił powód

Artysta przyznał, że jego przygoda z naukami Świadków Jehowy trwała do 1985/86 roku. Mimo głębokiego zaangażowania, nie zdecydował się na chrzest i formalne dołączenie do wspólnoty. Powodem była jego pasja do tworzenia i wyrażania siebie przez sztukę, która okazała się silniejsza niż pragnienie przynależności do organizacji religijnej.