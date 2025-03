Rosyjska agencja prasowa RIA Nowosti poinformowała, że greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przedłużyło akredytacji jej korespondentowi na 2025 rok. Decyzja ta została podjęta bez podania wyjaśnienia, co wywołało oburzenie po stronie rosyjskiej. "To poważne pogwałcenie wolności słowa" - oceniła strona rosyjska.

Zamknięcie biura RIA Nowosti w Atenach to kolejny krok w serii działań, które ograniczają działalność rosyjskich mediów w Grecji. Już w 2022 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, greckie władze zablokowały dostęp do zasobów należących do rosyjskiej państwowej grupy medialnej Rossija Siegodnia. W ostatnich trzech latach agencja RIA Nowosti była również wykluczana z niektórych wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Grecji.