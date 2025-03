Rekord w Niemczech. Fotoradar złapał ją sto razy

Od października ubiegłego roku kobieta, poruszająca się samochodem Volkswagen Passat na polskich numerach rejestracyjnych , została zarejestrowana przez fotoradary w mieście ponad sto razy, co zwróciło uwagę miejskich służb.

Z powodu obcej rejestracji lokalne władze miały trudność z dotarciem do prowadzącej samochód, dlatego zwróciły się o pomoc do policji. W ubiegłym tygodniu patrol motocyklowy zauważył poszukiwany samochód i skontrolował kierującą. Okazało się, że to obywatelka Bułgarii - przekazała DW policja w Stuttgarcie.