Tusk reaguje na doniesienia WP. "Sprawdzę, czy są one dyskwalifikujące"

Ziejewski nie jest powszechnie znaną postacią w polskiej polityce, ale w środowisku rolników cieszy się dużą rozpoznawalnością . To członek rady naczelnej PSL i wiceprezes partii w województwie warmińsko-mazurskim . Należy do grupy najbogatszych rolników w kraju.

Ziejewski zasiada w Sejmie od 2019 roku , a po zmianie rządu w 2023 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych . Odpowiada za spółki Skarbu Państwa z sektora rolnego i spożywczego , co daje mu pośredni wpływ na KOWR. Choć formalnie KOWR podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi , to w zakresie tworzenia nowych spółek i przejmowania udziałów w firmach rolniczych podlega bezpośrednio Ziejewskiemu .

To właśnie od tego samego KOWR-u polityk dzierżawi setki hektarów ziemi, a do tego toczy z nim procesy sądowe – dotyczą one bezumownego korzystania z gruntów i ich dewastacji. To jaskrawy przykład konfliktu interesów, w którym ten sam człowiek jest zarówno nadzorującym, jak i beneficjentem działań KOWR.