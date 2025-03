Spory w Trzeciej Drodze i niepokój KO. Jeśli Hołownia poniesie klęskę, zwycięstwo Trzaskowskiego nie jest pewne

Politycy Koalicji Obywatelskiej zaczynają być "przerażeni" fatalnymi wynikami sondażowymi Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. Zauważają, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski "nie będzie miał skąd czerpać" dodatkowych głosów.

W przeciwieństwie do Karola Nawrockiego, który rezerwuaru potencjalnych głosów upatruje w wyborcach Sławomira Mentzena, Marka Jakubiaka czy Krzysztofa Stanowskiego.

Kampania kandydata Trzeciej Drogi jest na skraju katastrofy. - Tam brakuje wszystkiego: od zaangażowania ludzi po pieniądze - mówi polityk koalicji.

PSL nie wpłacił na kampanię Hołowni? "Powinni się dołożyć"

Hołownia traci w sondażach

- Wciąż wierzę, że Szymon Hołownia będzie trzeci w tym wyścigu - mówi o kampanii prezydenckiej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Szkopuł w tym, że do drugiej tury wyborów prezydenckich wchodzi jedynie dwóch kandydatów. Trzeci w wyścigu po prostu odpada. I przegrywa.

Ale o zwycięstwie w wyborach prezydenckich - co przyznają nieoficjalnie wszyscy koalicjanci - lider Polski 2050 i kandydat Trzeciej Drogi nie ma co marzyć. Dziś Hołownia może jedynie liczyć na radykalną zmianę nastrojów społecznych, tak, by móc nawiązać równą walkę o podium ze Sławomirem Mentzenem.

Ale obecnie nic nie wskazuje na taki scenariusz.

W sondażach prezydenckich Hołownia notuje wyniki od 3 do 8 procent. W najnowszym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski zalicza spadek o aż 3,6 pp. i notuje jedynie 3,7 proc. poparcia, nieznacznie wyprzedzając Adriana Zandberga. Magdalena Biejat traci 2,3 pp. i notuje zaledwie 2,1 proc. poparcia.

To fatalne wyniki. Szkopuł w tym, że kandydatka Lewicy nawet nie udaje, że walczy o drugą turę w wyborach, a Hołownia przeciwnie - zapewnia, że zmierzy się w niej z Rafałem Trzaskowskim.

Większymi realistami są sympatycy Trzeciej Drogi. Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, że co trzeci wyborca tej formacji (34 proc.) chce, by jego ugrupowanie poważnie rozważyło zmianę kandydata na prezydenta.

To najwyższy poziom niezadowolenia spośród wszystkich głównych kandydatów. Hołownia zapewnia jednak, że sondażami się nie przejmuje.

Politycy KO: "Martwią nas wyniki Hołowni"

Politycy Trzeciej Drogi mają jednak świadomość sytuacji, w jakiej znajduje się ich lider. I mówią nieoficjalnie: jeśli wyborcy będą widzieć, że Hołownia może liczyć na 3-5 proc., to w ogóle odpuszczą głosowanie na niego. - Tu może zadziałać klasyczny mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Jeśli wyborcy uznają, że Szymon nie ma szans z takimi wynikami, to nie będą chcieli "marnować" na niego głosu. Przykre, ale tak w wyborach bywa - mówi polityk Polski 2050.

Na tym mogą przede wszystkim skorzystać - w pierwszej turze - Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.

Inny rozmówca dodaje: - Kampania przyspieszy po 4 kwietnia, ale to nie będzie służyło "małym" kandydatom, bo rozkręci się polaryzacja. A ta zawsze działa na korzyść PO i PiS.

Jak wskazują badania, to kandydat Konfederacji ma zbierać dziś największy odsetek zawiedzionych wyborców Hołowni z 2020 roku lub resztki po wyborcach Trzeciej Drogi z wyborów parlamentarnych w 2023 r. To zły znak dla Trzaskowskiego, który liczył na wyborców marszałka Sejmu w dogrywce z Karolem Nawrockim.

- Martwi nas niskie poparcie dla naszych koalicjantów, bo bardzo byśmy chcieli, by ich wyborcy zagłosowali w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego - przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską posłanka KO Monika Rosa.

Czy wobec tego politycy KO w jakiś sposób będą chcieli wesprzeć Hołownię przed pierwszą turą? - Nie, to jest ich praca. Zdecydowali się kandydować i biorą za swoje wyniki odpowiedzialność - podkreśla nasza rozmówczyni.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski zauważa niekorzystne dla Hołowni tendencje, niemniej "nie uważa jego wyników sondażowych za fatalne". - Ważne, żeby kandydatowi udało się wytworzyć wśród wyborców przekonanie, że to on jest alternatywą, nową jakością. Ale niestety, dziś ten wiatr polityczny zbiera Sławomir Mentzen - przyznaje rozmówca Wirtualnej Polski.

Donald Tusk i Szymon Hołownia

Nieoficjalnie politycy KO przyznają, że z ich punktu widzenia "wyniki Szymona są masakryczne". I szczerze dziwią się, że notowania dla popularnego niegdyś marszałka Sejmu aż tak spadły. Nie wierzą, że - mimo zapewnień samego Hołowni - ta tendencja może się zmienić. I nagle "gwiazda Szymona rozbłyśnie" tuż przed pierwszą turą wyborów.

- Dobry wynik Hołowni w pierwszej turze to większy handicap dla Rafała w drugiej. Słaby Hołownia to niepewność wyniku. I to nas martwi - przyznaje poseł partii rządzącej.

Spięcia o finanse w kampanii Hołowni

Politycy Polski 2050 w oficjalnych i nieoficjalnych rozmowach z WP zapewniają, że Szymon Hołownia nie wycofa się z wyścigu prezydenckiego. Jednak kampania marszałka Sejmu budzi poważny niepokój wśród polityków Trzeciej Drogi.

Niektórzy mówią wręcz o "braku kampanii", co wzmacnia przekonanie, że sondażowa dominacja Sławomira Mentzena będzie wyjątkowo trudna do pokonania. Atmosfery wewnątrz koalicjantów nie poprawia brak oczekiwanego zaangażowania finansowego ze strony PSL, o czym wprost w programie "Tłit" WP mówiła Paulina Hennig-Kloska.

- Nie mam wiedzy na ten temat, ale chyba PSL nie dorzuciło się do kampanii. Na zarządzie nie mieliśmy informacji, by PSL wpłaciło na komitet Szymona Hołowni. Powinni się dołożyć - stwierdziła ministra klimatu i środowiska.

Jak dodała, niezależnie od tego Polska 2050 ma zabezpieczone środki na kampanię. Z informacji WP wynika, że partia Szymona Hołowni na kampanię przeznaczy m.in. środki z kredytu.

Wypowiedź Pauliny Hennig-Kloski nie spodobała się politykowi PSL Miłoszowi Motyce, jej zastępcy w resorcie klimatu.

- Jeżeli chodzi o wpłatę partii, to ta decyzja jest przed nami, ale członkowie PSL dokonują wpłat na kampanię i wspierają ją strukturalnie. Warto, by ci, którzy mówią o ciężarze finansowania kampanii wyborczej, zwrócili uwagę, że w kampanii parlamentarnej i samorządowej zdecydowany ciężar spoczywał na barkach PSL - mówi na wiceminister klimatu.

Jak dodaje, "co do zasady dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, tylko dokonują decyzji". - PSL ma pewność, że marszałek Szymon Hołownia osiągnie dobry wynik i warto, by w ten wynik uwierzyli również członkowie partii Szymona Hołowni - mówi WP Miłosz Motyka.

Ci zapewniają - oficjalnie - że wierzą. - Wierzę wciąż, że Szymon Hołownia będzie trzeci w tym wyścigu. Końcówka kampanii ma swoją dynamikę i uważam, że walka o głosy wyborców jest wciąż otwarta - zapewniała wcześniej Paulina Hennig-Kloska.

- Absolutnie jestem przekonana, że pan marszałek będzie się ubiegał o mandat, głosy wyborców i nie wycofa się - podkreślała w WP.

Według informacji WP Polska 2050 planuje oficjalną rejestrację kandydatury Hołowni w przyszłym tygodniu, co potwierdza senator Jacek Trela, pełnomocnik wyborczy kandydata. - Najprawdopodobniej w czwartek 20 marca zarejestrujemy kandydaturę Szymona Hołowni jako kandydata na prezydenta. Złożymy co najmniej 250 tys. podpisów - mówi Wirtualnej Polsce.

Jak udało się nam ustalić, w najbliższych tygodniach sztabowcy Szymona Hołowni chcą zmienić jego kampanijny wizerunek. - Dochodzimy do wniosku, że ustawianie się w pozycji anty-PiS czy anty-PO może służyć Sławomirowi Mentzenowi. Chcemy, żeby nasz kandydat ustawiał się teraz w kontrze do wielkich korporacji, deweloperów, spółek. W końcu jego hasło to: "Ludzie są najważniejsi" - mówi jeden z naszych rozmówców.

Recepta Hołowni: uderzać w Mentzena

Na razie Szymon Hołownia ustawia się przede wszystkim w kontrze do kandydata Konfederacji. Nazywa go "pasożytem", "szkodnikiem" i oskarża o działanie na rzecz Rosji. Co na to Sławomir Mentzen? - Wzrusza ramionami. Szkoda mu Szymona - twierdzi zgryźliwie jego współpracownik.

Ale lider Polski 2050 widzi w uderzaniu w Mentzena polityczną metodę i szansę na "odbicie". - Śmiejemy się z tego. Naprawdę sprytny plan - uśmiecha się jeden z konfederatów.

W Mentzena bije także Koalicja Obywatelska (choć nie sam Rafał Trzaskowski, który liczy na głosy części sympatyków Konfederacji w drugiej turze wyborów). Robią to przede wszystkim posłanki KO, ale Mentzenowi nie odpuszcza również Donald Tusk.

- Jesteśmy zanurzeni w tej nowej rzeczywistości i czasami z niepokojem patrzymy na jej przejawy. I Konfederacja Mentzena jest tego też ilustracją. Tak jak AfD w Niemczech. I tam nie ma recepty na lepszą przyszłość. Tam jest recepta na bardzo poważną awanturę i niebezpieczeństwo dla Polski. I tam jest agenda bardzo rosyjska - mówił niedawno szef rządu.

Ocenił, że Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun "dołączyli do międzynarodowego obozu polityków na całym świecie, dla których Rosja jest cenniejszym partnerem niż Ukraina".

Dystans od KO

Czy to "wsparcie" dla przekazu Szymona Hołowni okaże się pomocne? Lider Polski 2050 wszak sam dystansował się od KO i jej lidera. Na jednej z konwencji wyborczych zestawił nawet premiera z prezesem PiS. I mówił o potrzebie "depolaryzacji".

- Polacy potrzebują dzisiaj w tych wyborach prezydenckich stróża równowagi. Kogoś, kto nie będzie reprezentował po raz kolejny klasę polityczną - tę rządzącą czy tę, która jest w opozycji. Kogoś, kto będzie reprezentował ludzi, którzy dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, zadają sobie pytanie: czy wszystko poszło, tak jak chcieli - mówił Szymon Hołownia.

Sam Hołownia chce pozycjonować się w kampanii również jako "przyspieszacz" rządu, motywator, choć od tego rządu niezależny. Tak samo widzi swoją rolę Rafał Trzaskowski, ale Hołownia uważa, że to on jest w tym zdecydowanie wiarygodniejszy.

- Niezależny prezydent, który nie jest ani z PiS-u, ani z Platformy, to szansa na rozwój Polski. To szansa na to, żebyśmy rzeczywiście zyskali nowy impuls. Potrzebujemy dzisiaj prezydenta, który nie będzie potakiwaczem premiera, który nie będzie yes-manem Donalda Tuska - stwierdził Hołownia na niedawnej konferencji prasowej.

Przekaz powtarzał w wywiadach, sugerując wyraźnie, że Rafał Trzaskowski będzie realizował wolę premiera. - To samo powtarza przecież PiS - dziwi się jeden z polityków KO.

Marszałek Sejmu ma być coraz mocniej zirytowany sytuacją w rządzie. A także pytaniami, czy poprze w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego.

- Jeśli słyszę, że w koalicji 15 października obowiązuje jakaś umowa z tym związana, to pytam, kto ją zawarł? Nie wyobrażam sobie popierania niedemokratycznych kandydatów, natomiast chciałbym, żebyśmy w tej sprawie wypowiadali się wszyscy, bo jeżeli ktoś pyta mnie, czy poprę Trzaskowskiego w II turze, to chciałbym zapytać Trzaskowskiego, czy mnie poprze, jeżeli to on się do II tury nie dostanie - stwierdził lider Polski 2050 w TVP Info.

Taki przekaz nie podoba się w KO. Ale w formacji jest świadomość, że konfrontacyjne odpowiadanie Hołowni mijałoby się z celem. A celem jest podniesienie notowań marszałka. Tak, by zyskał wyborców, którzy w drugiej turze mogliby wesprzeć Rafała Trzaskowskiego.