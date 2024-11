Przypomnieli słowa Tuska o Trumpie. Zaprzecza, że to powiedział

Stwierdził, że "Trump ma jedną cechę, która ułatwia zrozumienie jego intencji". - Jest człowiekiem otwartym, mówiącym chyba to, co myśli. Jest innego typu podejście do Putina, do Rosji, do sytuacji w Ukrainie, i u prezydenta Trumpa, i u prezydenta Bidena. Nie odkrywamy Ameryki, mówiąc o tym, że prezydent Trump jest bardziej prorosyjski, niż prezydent Biden - powiedział.