- Sytuacja osiąga krytyczny poziom. Nie możemy być pewni, że OPL (obrona przeciwlotnicza) będzie działać prawidłowo. Ci ludzie byli szkoleni na Zachodzie, posiadali rzeczywiste umiejętności. Teraz są wysyłani do piechoty, gdzie nie mają ani odpowiedniego przygotowania, ani doświadczenia - powiedział jeden z informatorów gazety związany z ukraińską obroną przeciwlotniczą.

Istnieje również ryzyko, że żołnierze ci, dostając się do niewoli, mogą ujawnić istotne informacje. Według źródeł, dalsze redukcje personelu komplikują zarządzanie jednostkami obrony przeciwlotniczej.

- Trwa to już od roku, ale sytuacja się pogarsza. Mam teraz mniej niż połowę stanu. Niedawno przyjechała komisja, która zażądała jeszcze kilkudziesięciu żołnierzy. Zostały mi osoby powyżej pięćdziesiątki i ranni - powiedział oficer OPL.

W tym kontekście prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sprzeciwia się obniżeniu minimalnego wieku mobilizacji z 25 do 18 lat, pomimo nacisków ze strony USA. Zełenski uważa, że wysyłanie na front młodych mężczyzn mogłoby pogłębić kryzys demograficzny, który już teraz jest odczuwalny w ukraińskim społeczeństwie.

"The Guardian" zauważa, że odmowa Kijowa zmiany wieku mobilizacji wzbudziła irytację w Waszyngtonie. Administracja prezydenta Joe Bidena twierdzi, że Ukraina mogłaby szybciej zwiększyć liczebność armii, gdyby obniżyła wiek mobilizacji. Jednak nawet wśród ukraińskich żołnierzy na froncie są przeciwnicy tego rozwiązania.

- Problem nie leży w wieku, lecz w warunkach i motywacji. 18-latkowie to wciąż dzieci. Być może można by obniżyć wiek do 23 lat, ale w Kijowie jest wielu ludzi, których można mobilizować, ale po prostu nie chcą iść na front - powiedział żołnierz z 114. brygady.