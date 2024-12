Skala operacji jest imponująca. Już w ciągu pierwszych 48 godzin izraelskie lotnictwo przeprowadziło ponad 350 nalotów , bombardując syryjskie lotniska, bazy wojskowe oraz porty, a siły lądowe zajęły strategiczną górę Hermon, która stanowi najwyższy szczyt łańcucha górskiego Antylibanu. Tym samym izraelska armia zbliżyła się do Damaszku na odległość zaledwie 20 km.

Izraelskie media spekulują, że operacja w Syrii jest tylko "przystankiem" do głównego celu premiera Benjamina Netanjahu, jakim jest uderzenie w irański program nuklearny .

Baszszar al-Asad był dla Izraela niezwykle problematycznym sąsiadem - ze względu na swoje bliskie związki z Islamską Republiką Iranu. Od czasu wybuchu wojny domowej, w Syrii swobodnie działał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz liczne szyickie milicje, sprzymierzone z Iranem. Dodatkowo Irańczycy wykorzystywali terytorium Syrii do szmuglowania broni dla libańskiego Hezbollahu.

O co chodzi w syryjskiej rebelii? Ekspert: jak na razie jest to dobra wiadomość

Tego samego dnia, gdy rebelianci wkroczyli do Damaszku, a Asad uciekł do Moskwy , premier Netanjahu dał zielone światło dla rozpoczęcia operacji o kryptonimie "Strzała Baszanu". Jak poinformowało ministerstwo obrony Izraela, operacja ma trzy główne cele: zniszczenie uzbrojenia pozostawionego przez armię Asada, stworzenie specjalnej strefy bezpieczeństwa w południowej Syrii, przeciwdziałanie irańskim próbom odbudowy szlaków przerzutowych uzbrojenia dla Hezbollahu.

Równie ważny jest lądowy aspekt operacji "Strzała Baszanu", który polega na stworzeniu specjalnej strefy bezpieczeństwa w południowej Syrii. Zadanie to realizują żołnierze z 210. Dywizji Terytorialnej Ha-Baszan, którzy wkroczyli już do Syrii i zajmują wioski, miasteczka i strategiczne punkty sąsiadujące ze Wzgórzami Golan.

Czym jest strefa buforowa UNDOF? To pas ziemi odgradzający okupowane Wzgórza Golan (zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku) od reszty Syrii. Od lat 70. pas ten był obsadzony przez siły pokojowe ONZ - Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan (w skrócie UNDOF).

Strefa buforowa UNDOF może wydawać się tylko skrawkiem ziemi, lecz w rzeczywistości to szereg strategicznych lokacji, na czele z Górą Hermon, która jest najwyższym szczytem łańcucha górskiego Antylibanu i posiada ogromne znaczenie strategiczne, górując nad Syrią, Libanem i Izraelem .

Przez lata izraelskie stacje radarowe pozostawały w cieniu góry Hermon, która ograniczała ich zasięg. Utrudniało to nie tylko inwigilację działań armii Asada w Syrii czy Hezbollahu w Libanie, ale także stanowiło wyzwanie dla izraelskiej obrony przeciwlotniczej, która mogła nie wykryć na czas nadchodzącego ataku. Nie bez powodu wojskowi określali górę Hermon jako "martwe pole" izraelskiej obrony przeciwlotniczej.

Zajęcie góry Hermon daje Izraelowi ogromne możliwości. Izrael może umieścić teraz na jej szczycie stację radarową, zyskując niezwykle cenne źródło informacji o działaniach wroga w Libanie i Syrii. Oczywiście to, czy taka stacja radarowa powstanie, czy też nie, będzie zależało od tego, czy zajęcie strefy buforowej UNDOF to tylko tymczasowy środek, czy może izraelska obecność będzie miała charakter permanentny. Wypowiedzi izraelskich polityków sugerują tę drugą opcję, a zatem związanie tych ziem z Izraelem na stałe.

Warto zwrócić uwagę na pełną treść dyrektywy, jaką otrzymała 210. Dywizja, a którą to treść opublikowały izraelskie media. Minister obrony rozkazał nie tylko zająć strefę buforową UNDOF, ale również nawiązać kontakt ze społecznością druzyjską i innymi wspólnotami żyjącymi po syryjskiej stronie granicy .

Wymienienie druzów w treści rozkazów jest o tyle ciekawe, że większość druzów mieszkających w Izraelu jest bardzo zintegrowana z resztą społeczeństwa. Uznają oni państwo Izrael oraz służą w izraelskich siłach zbrojnych. Co prawda syryjscy druzowie, zamieszkujący Wzgórza Golan, są mniej skorzy do współpracy z Izraelem - jednak nawet oni w ostatnich latach coraz chętniej przyjmują izraelskie obywatelstwa i integrują się z resztą społeczeństwa. Być może premier Netanjahu chce przenieść teraz ten model współpracy izraelsko-druzyjskiej do południowej Syrii, gdzie istnieją duże skupiska druzów (głównie przy Wzgórzach Golan, pod Damaszkiem i w Suwajdzie).