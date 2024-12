Wielki mufti wzywa przeciw Rosjanom. "Chwycić za broń"

Rosjanie zostali przyjęci w Libii przez generała Chalifę Haftara i jego synów, dołączając do najemników z Grupy Wagnera zadomowionych już w Bengazi i Tobruku.

- Libijczycy we wschodnich, południowych i zachodnich regionach kraju muszą przeciwstawić się ich obecności, chwycić za broń i walczyć z nimi - mówił mufti.

Dzień wcześniej, w czwartek, również premier Rządu Jedności Narodowej, Abd al-Hamid Dubajba, zareagował na obecność Rosjan. Zaznaczył, że nie zgadza się na wprowadzenie rosyjskiego sprzętu wojskowego do Libii i ostrzegł, że jego rząd będzie zwalczał obce oddziały . Podkreślał też, że " nie zaakceptuje Libii jako międzynarodowego pola bitwy ".

Rosja, po obaleniu reżimu Baszszara al-Asada w Syrii, wysłała do Libii samoloty transportowe z wyposażeniem obrony przeciwlotniczej. Jednocześnie Rosjanie zabiegają o pozwolenie na budowę bazy morskiej w Tobruku przy granicy z Egiptem. Do tej pory pomagający Putinowi generał Haftar nie odniósł się do tych informacji.