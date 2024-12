Nowe ruchy Kremla. Rosja panoszy się we wschodniej Libii

Baza Al-Chadim pełni kluczową rolę w operacjach Rosji w regionie. Jest używana do przerzucania sprzętu i personelu do kopalni kontrolowanych przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Z bazy tej Rosja przemyca również broń do Sudanu, co jest objęte embargiem. Baza ta jest również miejscem stacjonowania rosyjskich żołnierzy i najemników.