Polak kandydatem na ważne stanowisko. Przejmie budżet UE

- To jest moment, w którym Parlament Europejski chce pokazać swoją siłę do odrzucania poszczególnych kandydatów i ma zdolność do wyznaczania w pewnym sensie kierunku nowej Komisji. Zawsze mieliśmy co najmniej jednego kandydata, który został odrzucony, co doprowadziło do przetasowań, a następnie opóźnień jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy Komisji. Wyobrażam sobie, że taka sytuacja się powtórzy – mówił w rozmowie z Polskim Radiem Guntram Wolff, ekspert instytutu badawczego Bruegel w Brukseli.